Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ci sarebbero clamorose novità riguardo al futuro di, obiettivo numero uno della. Il centrocampista olandese, infatti, non avrebbe preso parte all'ultimo allenamento dell'Atalanta. Il calciatore starebbe spingendo fortemente per trasferirsi a Torino in questo segmento finale di calciomercato e vorrebbe vedere esaudita la sua volontà di vestire la maglia bianconera prima della fine dell'attuale sessione di mercato. La Juve, dal canto suom non perde di vista l'obiettivo e coltiva la speranza e la fiducia di poter arrivare all'obiettivo numero uno del suo mercato.





