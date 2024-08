Chiesa, messaggio sui social: i possibili significati

Una foto di una sua esultanza in maglia bianconera, con una didascalia minimal (e muta), formata semplicemente dai colori della. Così poco fa ha rotto il silenzio sui social , lanciando un messaggio che tuttavia risulta molto difficile comprendere con esattezza, in giorni in cui il suo futuro è un'incognita come mai lo era stato prima d'ora. Tra i tifosi, come è naturale che sia, le ipotesi si sprecano già. Anche noi, quindi, proviamo ad andare sotto la superficie del post abbozzando qualche interpretazione.Possibile, tanto per cominciare, che Chiesa stia tentando disperatamente di riallacciare i rapporti con la Juve, che nel frattempo sta andando alla caccia di nuovi esterni senza però essere ancora riuscita ad affondare il colpo decisivo per uno dei profili in lista (il nome più caldo, al momento, è quello di). Guardando la questione dal punto di vista opposto, da non escludere che l'azzurro possa aver fatto un tentativo di mettere "in cattiva luce" la società provando a trascinare dal proprio lato i tifosi, quasi a voler ribadire loro che non è lui ad essere dalla parte del torto in questa vicenda comunque delicata.Oppure, una terza ipotesi, forse ancora più semplice: che il messaggio di Chiesa sia "solo" finalizzato a sottolineare il proprio amore per la Juventus, rimasto intatto oltre ogni vicenda contingente e ogni voce di mercato che lo sta riguardando. Ad ogni modo, come dicevamo, al momento il suo futuro rimane un interrogativo enorme. A cui il suo post sui social non contribuisce di certo a dare risposte.

