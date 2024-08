. L'attaccante classe 1997, più che mai al centro delle voci di mercato dal momento in cui lalo ha messo sostanzialmente fuori rosa invitandolo a trovare una nuova sistemazione, ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram pubblicando una foto di una sua esultanza in maglia bianconera con una didascalia minimal, formata solo dai due colori della Vecchia Signora. Il giocatore ha inoltre optato per limitare i commenti al suo post.Una manifestazione di amore? Una sorta di addio? Difficile capire che cosa intenda con esattezza l'attaccante, di cui in queste ore si sta parlando soprattutto in chiave Roma e Napoli , con ulteriori voci relative poi a Milan, Lazio e anche Inter, sempre alla finestra pur pregustando il colpo a parametro zero tra un anno. Al momento, insomma, il futuro di Chiesa è un'incognita totale. E con il suo ultimo messaggio gli interrogativi sembrano destinati solo ad aumentare…





