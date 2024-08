Quali club su Federico Chiesa?

La linea scelta dalla dirigenza dellanei confronti egli esuberi è la più dura possibile, proprio come successo con Federiconuovamente non convocato ieri nella partitella in famiglia tra le mura dello Stadium. Federico, pagato circa 60 milioni alla Fiorentina ora è sul mercato, con il suo agente Fali Ramadani che sta cercando la destinazione ideale. Per il classe 1997 però sembra decisamente non esserci la fila di pretendenti, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.Il suo agente lo avrebbe proposto inizialmente alla, che però dopo aver preso Matias Soulè non apre ad innesti in quel ruolo. Successivamente alche invece avrebbe necessità di uno come Chiesa ma a far fare dietrofront ai rossoneri è stato l'ingaggio: Federico attualmente guadagna 5 milioni a stagione ma ne chiederebbe almeno 6 al suo nuovo club, quindi ingaggio uguale a quello di Rafa Leao per il Milan.si sono informate con l'agente, ma niente sembra muoversi. Dall'estero anche non sembrano esserci interessamenti concreti. Il giocatore è in scadenza 2025 e qualora non dovesse partire la dirigenza bianconera sarebbe disposta a non convocarlo fino al mercato di gennaio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui