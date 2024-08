Nico Gonzalez Juve, le ultime

Nico Gonzalez Juve, l’indizio

In entrata e in uscita, la Juventus preme sul pedale dell’acceleratore per quel che riguarda il mercato . Sono usciti, presto il prossimo potrebbe esserein direzione. Parallelamente, il club bianconero vuole inserire nuove pedine nello scacchiere die per quel che riguarda lo slot da esterno d’attacco, il nome in pole oggi è quello diNella giornata di oggi è tornato a scaldarsi l’asse tra Juventus e Fiorentina, nuovi contatti tra le dirigenze per Nico Gonzalez. L’intenzione è quella di trovare una quadra per portare l’argentino a Torino. Cifre, eventuali contropartite: la questione sta tutta qua.Un ulteriore indizio, di questa accelerata di mercato, arriva dalla conferenza stampa di presentazione di Douglas Luiz. Non erano presenti né Giuntoli né Pompilio: impegnati a lavorare alacremente sul mercato. Come detto, tante cose da fare e i due dirigenti lo sanno bene.