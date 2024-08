Galeno Juve, le cifre

Calciomercato Juventus, la strategia per Galeno

La Juventus fa sul serio per. Ieri è partita ufficialmente la missione per l'ala sinistra brasiliana delha incontrato l'agente del giocatore, Bertolucci, con cui ha ottimi rapporti, e questo ha portato a una chiara apertura alla soluzione bianconera, come riporta calciomercato.com. Inoltre, Galeno ha altre due proposte sul tavolo, ma ha dato priorità alla Juventus. La trattativa è quindi in fase avanzata, con la Vecchia Signora pronta a rafforzare la squadra con l'arrivo del talentuoso esterno brasiliano. L'interesse di Galeno per la Juventus potrebbe accelerare ulteriormente le negoziazioni nelle prossime settimane. Galeno è stato l'eroe della recente Supercoppa del Portogallo, guidando il Porto a una straordinaria rimonta da 0-3 con una sua doppietta. Nonostante sia un giocatore fondamentale per i Dragoes, la politica del club rimane invariata: nessuno è incedibile, ma il prezzo è alto. A causa delle esigenze di fair play finanziario, il Porto deve vendere, fissando la prima richiesta per Galeno a 35 milioni di euro.Nelle prossime ore,cercherà di raggiungere un accordo con l'agentesui termini personali di, un passo che dovrebbe risultare abbastanza semplice. Successivamente, Giuntoli presenterà la prima offerta ufficiale al Porto, partendo da una base di 25 milioni di euro. Come anticipato da calciomercato.com, il Porto potrebbe essere interessato al difensore Tiagocome parte dell'operazione. I contatti sono in corso per valutare questa possibilità. Galeno alla Juventus, prove d'intesa in fase avanzata.