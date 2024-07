E' stata un'altra giornata impegnativa in casa Juventus, soprattutto sul fronte del mercato. Sessione che vede lalavorare sul reparto esterni, essenzialmente su due nomi. Il primo è quello di, ma ilfarà muro, valuterà solo offerte irrinunciabili per il suo giocatore. Nelle ultime ore è entrato nei radar del club bianconero anche il giocatore dellaL'agente diparla del trasferimento del suo assistito alla, spiegando i motivi che hanno spinto laa cedere l'argentino. Adriensaluta i bianconeri dopo cinque stagioni, ringraziando società e tifo per questo quinquennio in bianconero. Infine c'è stata la prima offerta dellaper Teun





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui