Juventus, la strategia per Adeyemi...e Galeno

Juventus-Galeno: la situazione

La Juventus fa sul serio pere nei prossimi giorni si capirà se l'operazione potrà proseguire positivamente o si dovrà guardare altrove. Il club bianconero per il classe 2002 mette sul tavolo 30 milioni di euro più bonus. Difficilmente però basteranno per ottenere il via libera dal Borussia Dortmund. E nei pensieri di Cristiano Giuntoli rimane anche WendersonIl Borussia Dortmund per Adeyemi valuta soltanto offerte irrinunciabili. Almeno 45-50 milioni di euro, riferisce la. Più che provare ad abbattere la muragliaGiuntoli, dopo il blitz a “casa Adeyemi” a Monaco di Baviera della scorsa settimana, vuole provare a testare la reale resistenza dei vice campioni d’Europa con una prima proposta. Un modo per capire le reali condizioni dell'operazione.Una manovra simile, si legge, verrà effettuata per verificare la reale possibilità di otteneredel Porto a un prezzo scontato considerando la necessità dei lusitani di vendere qualche giocatore per rientrare nei paletti del fair play finanziario dell’Uefa.con la possibilità di rilanciare a quota 30 milioni più bonus. Adeyemi e Galeno non sono due cloni, ma sono alternativi tra loro.Sia per Galeno che per Adeyemi, la Juventus ha ottenuto il sì da parte dei giocatori al trasferimento. Giuntoli può quindi far pesare la volontà dei due esterni che però non basterà per portare a termine l'operazione. Servirà che le parti si avvicinino sulle valutazioni.