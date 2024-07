Nico Gonzalez Juve, la situazione

sembra avvicinarsi sempre di più alla Juventus , con le sue quotazioni in salita come possibile rinforzo per la squadra torinese. Il talento argentino, attualmente in forza alla Fiorentina, ha suscitato l'interesse dei bianconeri che vedono in lui un elemento capace di portare qualità e versatilità all'attacco.Secondo Matteo Moretto, ci sono già stati i primi contatti tra la Juventus e l'entourage di González. Questi incontri preliminari hanno evidenziato una certa apertura del giocatore verso un possibile trasferimento a Torino. González, infatti, sarebbe entusiasta di affrontare una nuova sfida con una squadra di vertice come la Juventus, che gli offrirebbe l'opportunità di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.