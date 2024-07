Nico Gonzalez Juve, perché può essere utile

Nico Gonzalez, i numeri della sua stagione

Stagione 23/24

Presenze: 44

Minuti: 3.165’

Gol: 16

Assist: 5

Una notizia sorprendente è emersa riguardo allae il suo talentuoso giocatore Nico Gonzalez , che è molto richiesto da diverse squadre della Premier League e non solo. Secondo Sky, l'Atalanta ha recentemente mostrato un forte interesse per l'argentino, cercando un rinforzo di qualità per la trequarti. L'interesse dell'Atalanta è concreto e potrebbero esserci sviluppi importanti a breve. Anche la Juventus sta osservando attentamente la situazione di Gonzalez. Se le trattative con il Borussia Dortmund per portare Adeyemi alla Continassa non dovessero andare a buon fine, i bianconeri potrebbero concentrare i loro sforzi su Gonzalez.Perché gli occhi della Juventus si sono posati su Nico Gonzalez? Bisogna partire dalle richieste di Thiago Motta: i calciatori devono essere duttili e Nico Gonzalez lo è. L’esterno d’attacco, infatti, può giocare sia a destra che a sinistra e questa è una caratteristica importante per una squadra come la Juve che in quelle posizioni di campo ha più di qualcosa da fare sul mercato. Due piccioni con una fava, come si suol dire.