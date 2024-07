Rabiot saluta la Juventus: il messaggio

Dopo qualche settimana dall'ufficialità della separazione tra Adrien Rabiot e la Juventus, il giocatore ha salutato il club e i tifosi bianconeri con un video sui social in cui sono racchiusi parte dei suoi migliori momenti di queste stagioni.Nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli aveva salutato Rabiot. Adesso è arrivato anche il messaggio del centrocampista francese. Le sue parole."Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi.Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff.E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi !Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna".