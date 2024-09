Il giorno dopo Genova è molto dolce per i bianconeri. La squadra di Motta, dopo la vittoria per 3-0 contro il Genoa, si può concentrare sull'impegno in Champions League contro il Lipsia, in programma mercoledì. In vista di quella sfida, molto importante in ottica qualificazione diretta alla successiva fase, potrebbero esserci dei cambi. Dusan Vlahovic ha interrotto il lungo digiuno da goal. L'attaccante serbo, prima della trasferta di Genova, non andava a segno da oltre un mese. Dalla stagione 2020/21 il serbo ha segnato 74 goal in Serie A, tra Fiorentina e Juventus. Meglio di lui ha fatto solamente Lautaro Martinez con l'Inter.



Nuovo record in casa bianconera dopo la gara di ieri sera contro il Genoa. La Juventus è diventata la squadra che ha fatto giocare più giocatori Under 21 (nati dal 2003 in poi) titolari nel corso di questo torneo della massima serie. Non c'è solo questo però. La Vecchia Signora è anche la quadra che per la prima volta in Serie A non ha subito nessun gol nelle prime sei gare del massimo campionato italiano. Infine il Mondiale per club, con l'annuncio degli stadi da parte della FIFA.

Clicca su gallery per scorrere le notizie più importanti.











Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui