La vittoria dellacontro il Genoa consente adi superaresulla panchina della. Come riferito da Tuttosport, con 540 minuti di imbattibilità da inizio campionato ha superato il record stabilito dieci anni fa (stagione 2014/15) dalla prima Juventus dell’allenatore livornese. Quella Juve, infatti, incassò il primo goal dell sua stagione al 32’ della sesta giornata, con il rigore realizzato da Francesco Totti nel 3-2 interno contro la Roma, ovvero dopo 482 minuti di imbattibilità.La Juventus, come raccolto dai dati Opta, è la prima squadra senza goal subiti in Serie A dopo le prime 6 gare di campionato dal 1994-95, ovvero da quando la vittoria vale 3 punti. In precedenza ci sono riusciti il Cagliari (712’ nel 1966-67), il Milan (690’ nel 1993-94), il Napoli (590’ nel 1970-71) e l’Inter (563’ nel 1972-73).





