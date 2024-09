Il nuovo record della Juventus in Serie A

Lariassapora la vittoria dominando la partita sul campo del Genoa e imponendosi con un netto 3-0, griffato dalla doppietta die dal primo guizzo in bianconero di. Il successo in terra ligure ha inoltre permesso ai bianconeri di far registrare un altro primato relativo al campionato di Serie A, oltre a quello dell'imbattibilità dopo sei giornate di campionato.Come riferito da La Gazzetta dello Sport, schierando Joan Rouhi dal primo minuto, la Juventus è diventata la squadra che ha fatto giocare più giocatori Under 21 (nati dal 2003 in poi) titolari nel corso di questo torneo della massima serie. Oltre a Rouhi (classe 2004), infatti, a completare questa lista ci sono Yildiz (2005), Mbangula (2004) e Savona (2003).





