Secondo solo a Lautaro

ha interrotto il lungo digiuno da goal. L'attaccante serbo, prima della trasferta di Genova, non andava a segno da oltre un mese, ovvero dalla trasferta di Verona del 26 agosto, quando segnò due goal contro la formazione scaligera guidata da Paolo Zanetti. Per rompere l'incantesimo, dunque, DV9 ha scelto ancora una volta la via della doppietta, segnando i due goal che hanno spianato la strada alla Juve contro la squadra di Alberto Gilardino. Due sigilli di grande spessore che confermano l'incidenza che l'attaccante serbo ha avuto e continua ad avere sul palcoscenico della Serie A.Dalla stagione 2020/21, come sottolineato dal Corriere dello Sport, Vlahovic ha segnato 74 goal in Serie A, tra Fiorentina e Juventus. Meglio di lui ha fatto solamente Lautaro Martinez con l'Inter che, nello stesso arco di tempo, ha toccato quota 85.





