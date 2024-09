Lipsia-Juve, le prime idee di formazione

Lipsia-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio

Kalulu

Gatti

Bremer

Cambiaso

Locatelli

Douglas Luiz

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Lo abbiamo detto, la formazione schierata da contro ilè il frutto di due aspetti. La fotografia fatta dal tecnico durante gli allenamenti: chi dimostra di essere in forma e di dare il massimo si conquista un posto. E poi, inevitabilmente, un occhio era già rivolto a mercoledì sera e alla partita di Champions League contro il Lipsia. La prima differenza prevista è in porta. Il piano di Thiago Motta sembra ormai evidente: prima della Champions gioca Perin, in Europa torna tra i pali Di Gregorio. E cambia decisamente anche la difesa: previsto il ritorno di Gatti per fare coppia con Bremer, a sinistra Cambiaso e a destra Kalulu.Ballottaggi apertissimi in mezzo al campo. Locatelli e Thuram si giocano un posto da “equilibratori”, in mezzo al campo nel 4-1-4-1 che va formandosi durante il match. Concorrenza agguerrita anche per l’altro ruolo del centrocampo con Douglas Luiz che, dopo lo spezzone di partita giocato a Genova, si candida prepotentemente per prendere il posto di McKennie. Davanti a loro, da trequartista, pochi dubbi sulla titolarità di Koopmeiners. A sinistra Yildiz, a destra Nico Gonzalez; ma attenzione alla forte candidatura di Conceicao. Davanti a tutti, sullo slancio di Genova, il numero 9 Dusan Vlahovic.