Chiuso il ritiro in Germania, ora si apre una nuova fase per lasoprattutto in ottica mercato.restano obiettivi concreti per il club bianconero. Sul giocatore francese ci sono stati passi in avanti, con l'agente del giocatore che è sbarcato in Italia per parlare con Cristiano Giuntoli.con il nuovo agente del giocatore che sarebbe intenzionato a portarlo in bianconero. Sul fronte, il club bianconero vorrebbe proporre all'Atalanta sul piatto un'offerta iniziale da 45 milioni di euro cash. Dalle amichevoli intanto arrivano due segnali:non è stato convocato, mentre l'olandese ha giocato dal primo minuto di gioco.resta sempre nei piani di mercato bianconeri e si potrebbe aprire un'ipotesi scambio con Federico



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui