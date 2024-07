Adeyemi Juve, le ultime

Quanto costa Karim Adeyemi

Karim, attaccante 22enne, è al centro di interessanti sviluppi di mercato . Il suo nuovo agente, Ali Barat di EPIC SPORTS, sta spingendo per un trasferimento alla Juventus , secondo quanto riporta il giornalista della Bild, Christian Falk.. Un incontro preliminare è già avvenuto tra Barat e i dirigenti bianconeri, segnalando l'intenzione di esplorare la possibilità di portare il giovane talento a Torino. Questa mossa potrebbe rappresentare un'importante acquisizione per la, che cerca di rinforzare il proprio reparto offensivo.In passato, Adeyemi è stato anche oggetto di interesse da parte del Chelsea. I colloqui con il club londinese hanno avuto luogo, ma finora non sono emerse trattative concrete. Questo lascia spazio a nuove possibilità, con la Juventus che potrebbe porsi come destinazione privilegiata per l'attaccante tedesco. Tuttavia, non ci sono stati contatti diretti, al momento, con il Borussia Dortmund, attuale club di Adeyemi.Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, la squadra tedesca non è disposta a considerare offerte inferiori ai 50 milioni di euro per il suo giovane talento. Questo prezzo elevato riflette la valutazione alta che il Dortmund attribuisce ad Adeyemi, il quale è visto come una delle promesse più luminose del calcio europeo.