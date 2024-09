Giornata con diverse novità in casa bianconera. A cominciare dalla situazione di Danilo. Il brasiliano sa di dover stare attento, se non altro per scongiurare il rischio di perdere anche il posto in Nazionale. Motivo per cui ora non è più così convinto di restare alla Juventus. Tiene banco la questione rinnovo per Dusan Vlahovic. Il club non è contento del periodo che sta attraversando l'attaccante serbo.Durante la sessione odierna di allenamento, Thiago Motta ha ritrovato proprio Nicolò Savona che, quindi, ha smaltito il problema al piede e sarà abile e arruolabile per la trasferta di Genova. La Juventus si prepara a chiudere il bilancio 2023/24 con una perdita di circa 176 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla semestrale di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene il 65,4% del club. Infine Conceicao, cin il portoghese che potrebbe rientrare per la Champions League.





