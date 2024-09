Savona Juve, cosa filtra verso Genoa-Juventus

Qualche preoccupazione c’era, dopo l’allenamento di ieri. Nicolò Savona , infatti, aveva dovuto lasciare anzitempo la seduta per un problema al piede che l’ha costretto a rientrare negli spogliatoi. Nell’immediato, però, c’era la sensazione che l’infortunio non fosse particolarmente grave.Sensazioni confermate dall’allenamento di oggi. Tra le mura della Continassa, la Juventus ha lavorato agli ordini di Thiago Motta per preparare la prossima sfida al Genoa. In gruppo, l’allenatore ha ritrovato proprio Nicolò Savona che, quindi, ha smaltito il problema al piede e sarà abile e arruolabile per la trasferta di Genova.