Infortunio Conceicao: come sta e quando torna



Convocato per Genoa-Juventus?

infortunatosi durante l'allenamento nei giorni successivi al suo esordio con la maglia della, vede avvicinarsi sempre di più il momento in cui tornerà a disposizione diL'esterno arrivato dal Porto a fine mercato non ha ancora avuto modo di giocare da titolare. Ecco come procede il recupero e le ultime verso le prossime sfide della Juve conProsegue il lavoro personalizzato per Conceicao, che come successo ieri,e non è rientrato con il gruppo. Segnale che non è a disposizione di Motta ma ancora per poco. Il suo recupero infatti procede spedito e presto sarà di nuovo con la squadra, pronto per dare una mano soprattutto all'attacco bianconero.La Juventus giocherà contro il Genoa Sabato 28 settembre; Conceicao rimane in dubbio per questa sfida. Considerando che ancora non è tornato con il gruppo, al massimoQuesto lo scenario migliore per il portoghese. Nei prossimi due giorni sapremo con certezza se ci sarà a Genova. Molta più fiducia in vista di Lipsia-Juventus, secondo turno di Champions League. Questione comunque di poco tempo ormai.



