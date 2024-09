Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

Le luci delle prime due giornate sono presto diventate ombre, fino alla sostituzione all'intervallo del match contro il Napoli che ha sollevato più di una domanda.rischia di diventare subito un caso nelladi Thiago Motta, che non è entusiasta del suo momento in cui a dominare sono - ancora - il nervosismo e la frenesia, causa e allo stesso tempo conseguenza del prolungato digiuno dal goal, in un loop continuo. Come scrive Calciomercato.com, il club non è di certo felice di questa situazione. E lo sa bene anche l'entourage del serbo, a partire dall'agente Darko Ristic, che non ha dato più segnali di incontri per ildopo l'ultima tappa a Torino in estate.Il tema, però, resta caldissimo. Perché l'obiettivo della Juventus, al di là dell'attuale rendimento dell'attaccante, rimane quello di rinnovargli il contratto fino al 2028 o 2029, spalmando il suo ingaggio ed evitando il ripetersi di una situazione come quella di, per poi eventualmente metterlo sul mercato. L'interesse di Vlahovic, invece, potrebbe diventare sempre di più quello di andare a scadenza, in modo da cercare un'altra squadra alle sue condizioni.





