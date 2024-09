Bilancio Juve, i dati e le cifre dalla semestrale Exor

123 milioni (2022/23),

239,3 milioni (2021/22),

209,9 milioni (2020/21),

89,7 milioni (2019/20),

39,8 milioni (2018/19)

19,2 milioni (2017/18)

Bilancio Juve, il dato sui ricavi

La Juventus si prepara a chiudere il bilancio 2023/24, secondo quanto riportato dalla semestrale di, la holding della famigliache detiene il 65,4% del club. I dati del periodo gennaio-giugno 2024 mostrano perdite per 81 milioni di euro, mentre nel semestre precedente (luglio-dicembre 2023) il club ha registrato un rosso di 95 milioni di euro. Questi risultati sono stati elaborati da Calcio e Finanza, dalla semestrale di Exor pubblicata ieri.I dati della Juventus nella semestrale di Exor, sebbene usati per il bilancio consolidato della holding e non completamente coincidenti con quelli del club, offrono un'indicazione attendibile del risultato finale per il 2023/24. Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà a breve per approvare il bilancio al 30 giugno 2024, con possibili aggiustamenti dovuti a poste straordinarie, come la risoluzione con Szczesny . Se confermate, le perdite si aggirerebbero intorno ai 176 milioni di euro, superiori ai -123 milioni del 2022/23, segnando il settimo bilancio in rosso consecutivo per il club.Nei sei esercizi precedenti, le perdite sono state di:Dalla semestrale al 30 giugno di Exor emerge che la Juventus ha registrato ricavi per circa 231 milioni di euro nella seconda metà della stagione 2023/24, a cui si aggiungono i 190,6 milioni comunicati nel primo semestre. Di conseguenza, il fatturato complessivo della Juventus per l'esercizio 2023/24 dovrebbe attestarsi intorno ai 421,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 507 milioni registrati nel 2022/23.