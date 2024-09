Le ultime su Szczesny

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna,è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del. Il club blaugrana è in contatto con il suo entourage, si parla di un possibile accordo da 1,5 milioni di euro. Il portiere polacco, che solo sabato scorso aveva ricevuto l'abbraccio dei tifosi dellaall'Allianz Stadium dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio, aveva concordato con i bianconeri una somma per la buonuscita. Ora potrebbe decidere - un po' a sorpresa - di accettare una nuova sfida, una di quelle a cui è praticamente impossibile dire di no.Come riflette Il Corriere dello Sport, dal punto di vista economico sarebbe una vittoria su tutta la linea per Tek, dopo l'addio alla Juve che ha deciso di puntare sul "meno caro" Michele Di Gregorio, ma lo sarebbe altrettanto da quello sportivo, con il passaggio da una big europea a un'altra in un'età ancora discretamente verde per un portiere. Szczesny, quindi, potrebbe vivere un'altra grande avventura da protagonista dopo quelle con Arsenal, Roma e Juventus, approfittando dell'infortunio di Marc-André Ter Stegen. Le prossime ore potrebbero essere decisive.





