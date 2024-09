Juventus, la situazione di Danilo

5 minuti in 5 gare. Si è dovuto accontentare delle briciolein questo inizio di stagione, con la fascia da capitano passata sul braccio di Federico Gatti e persino lo spostamento di Pierre Kalulu al fianco di Gleison Bremer, in assenza dello stesso azzurro. Una situazione molto delicata quella del brasiliano, che sostanzialmente non è riuscito a vedere il campo nemmeno in un momento di quasi-emergenza, con Nicolò Savona a occupare l'altro slot che avrebbe potuto essere suo.Come scrive Il Corriere dello Sport, a Torino continuano a ripetere che non c'è nessun caso, che giocano altri per una questione di ritmi e qualità più graditi a(almeno per il momento). Ma Danilo sa di dover stare attento, se non altro per scongiurare il rischio di perdere anche il posto in Nazionale. Motivo per cui ora non è più così convinto di restare allaoltre il 30 giugno, quando dovrà decidere se far scattare o meno il prolungamento automatico fino al 2026. E a questo punto non è nemmeno da escludere un addio a gennaio...





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui