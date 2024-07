Tra mercato e ritiro, quella di oggi è stata una giornata che ha riservato delle novità in casa bianconera. Tiene banco la trattativa per il rinnovo di Kenan, con la Juventus intenzionata a rinnovare il giocatore turco.. Così come continua a rimanere nei radar della Juventus Teun. Il club è pronto ad una nuova offensiva.Prosegue il ritiro della Juventus in Germania, precisamente al centrosi fa avanti invece per. Il brasiliano resta in uscita dallaanche perché non rientra nei piani tecnici. Infine il caso, con il difensore centrale che non è stato convocato per la Germania e che resta dunque in uscita.