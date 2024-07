Il centro Adidas che ospita la Juventus

Una giornata particolare. Senza campo per i, ma con doppia seduta per i giocatori della. Uditi (uditissimi) i fischi e il rumore del pallone, nel segno di una preparazione che continua esattamente come deve continuare: con una solida base atletica, a mettere forza nelle gambe, a dare un senso a questa settimana in Germania che è pure iniziata con temperature alte.Il motto è: un passo alla volta, giorno dopo giorno. Per le idee tattiche e per quello che oggi è il club bianconero: un mondo nuovo, praticamente tutto da scoprire. Di sicuro, ogni cosa un po' da rifare.Tutto è andato come doveva andare, senza intoppi. Le magliette belle sudate dei calciatori hanno dato l'idea della corsa e del dinamismo di questi allenamenti sotto il sole - poi pioggia - del cielo tedesco. Non ci sono state grosse novità, se non l'abbraccio dei tanti tifosi accorsi al centro diper provare a intercettare i giocatori. C'è chi è riuscito circumnavigando il ritiro, c'è chi ci ha rinunciato. A prescindere, le sedute di Thiago sono tutte iper blindate. Pure per gli addetti ai lavori.Anche per questo, l'unico sfogo della giornata è stato legato alla sede che ospita i bianconeri. E' un mondo a parte. E' una storia incredibile. Due campi e uno stadio, attività di ogni tipo, dal padel al beach volley - vi consigliamo il video sul nostro canale YouTube -, per un totale di 5600 persone che lavorano lì dentro. E che lì dentro vanno pure in bici per raggiungere i vari posti, persino un laghetto. Insomma, un micro mondo.. Ed estremamente funzionale, per la Juve e per chi ci lavora. Buona la prima giornata di allenamenti, insomma… Per tutto il resto, toccherà aspettare ancora un po'.





