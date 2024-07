Quella di oggi è stata un'altra giornata importante in casa Juventus. Nella giornata di oggi hanno fatto il loro rientro a Torino Timothy, Andreae Federico, pronti ad aggregarsi al gruppo diper la settimana di lavoro in terra teutonica. Sempre nella giornata di oggi si è svolto il matrimonio di Federico, che non andrà in Germania con il resto della squadra.Tramite un post sul proprio profilo Instagram, laha svelato su Instagram che la nuova maglia bianconera è stata presentata in un evento speciale a New York. Con il post "Fashion meets football ️07.18, NYC", il club ha annunciato l'iniziativa che ha unito moda e calcio, evidenziando l'importanza del brand juventino a livello internazionale. Infine la prima squadra, che ha iniziato il ritiro in Germania e diversi giocatori non sono stati convocati.





