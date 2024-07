Juventus, la collaborazione con Denzel Curry e ASAP Ferg

Chi sono Denzel Curry e ASAP Ferg

Chi è Denzel Curry

· Nome Completo: Denzel Rae Don Curry

· Data di Nascita: 16 febbraio 1995

· Origine: Carol City, Florida

· Carriera: Curry ha iniziato a guadagnare attenzione come membro del collettivo hip-hop Raider Klan, fondato da SpaceGhostPurrp. È noto per il suo stile energico e lirico, spesso trattando temi di lotta personale e sociale.

· Album di Rilievo: Alcuni dei suoi lavori più noti includono "Nostalgic 64" (2013), "Imperial" (2016), "TA13OO" (2018), e "Zuu" (2019). "TA13OO" in particolare ha ricevuto ampi consensi per la sua profondità tematica e varietà stilistica.

· Collaborazioni: Ha collaborato con vari artisti e produttori di spicco, consolidando la sua reputazione nel panorama rap contemporaneo.

Chi è Asap Ferg

· Nome Completo: Darold Durard Brown Ferguson Jr.

· Data di Nascita: 20 ottobre 1988

· Origine: Harlem, New York

· Carriera: ASAP Ferg è un membro del collettivo hip-hop A$AP Mob, guidato dal compianto A$AP Yams e dal collega rapper A$AP Rocky. È noto per il suo stile versatile e le sue performance vivaci.

· Album di Rilievo: Il suo album di debutto "Trap Lord" (2013) ha ricevuto un buon riscontro grazie a tracce di successo come "Work" e "Shabba". Altri album importanti includono "Always Strive and Prosper" (2016) e "Floor Seats" (2019).

· Collaborazioni: Ferg ha lavorato con una vasta gamma di artisti, spaziando tra vari generi, e ha guadagnato riconoscimenti per la sua capacità di adattarsi a diverse sonorità e stili.

Laha svelato su Instagram che la nuova maglia bianconera è stata presentata in un evento speciale a New York. Con il post "Fashion meets football ️07.18, NYC", il club ha annunciato l'iniziativa che ha unito moda e calcio, evidenziando l'importanza del brand juventino a livello internazionale. L'evento, tenutosi in una delle capitali mondiali della moda, ha celebrato l'intersezione tra stile e sport, attirando l'attenzione sia dei tifosi che degli appassionati di moda.Questa mossa strategica ha rafforzato l'immagine globale della Juventus, mostrando la nuova maglia in un contesto prestigioso e affascinante. La scelta di New York come location non è casuale, poiché la città è un simbolo di tendenze e innovazione, perfetto per presentare una nuova divisa sportiva. L'iniziativa non solo ha creato entusiasmo tra i supporter del club, ma ha anche posizionato la Juventus come un'icona di stile oltre che di successo sportivo. Questa presentazione rappresenta un passo significativo nella strategia di marketing del club, che punta a consolidare la propria presenza e rilevanza nel panorama mondiale, non solo nel calcio ma anche nella moda e nel lifestyle.In questo contesto, la Juventus ha finalizzato una nuova collaborazione con due rapper molto famosi: Denzel Curry e ASAP Ferg. Collaborazione che va a sommarsi a quella con Travis Scott e che rivela la volontà del club di far crescere il proprio brand e internazionalizzarlo. I due rapper – insieme a Juventus -, hanno condiviso un video che mette al centro la nuova maglia della Juventus.