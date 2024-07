Federico #Gatti é al JMedical! Via alla sua stagione pic.twitter.com/Z7K2hdxtoC — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 20, 2024

Altri arrivi tra JMedical e Continassa in questo sabato 20 luglio, che segna la partenza dellaper il ritiro in Germania, nel quartier generale di Adidas. Attese a breve diverse giocatrici delle Women, mentre per quanto riguarda la squadra maschile è il turno di, pronti ad aggregarsi al gruppo di Thiago Motta per la settimana di lavoro in terra teutonica, in vista della nuova stagione.- E ora è il momento di GattiEcco anche Weah- Il primo a fare la sua comparsa è Cambiaso: per lui solo un rapido passaggio all'interno del JMedical