Ritiro Juve, chi non è partito

Chiesa (permesso matrimoniale)

Huijsen

Szczesny

McKennie

Nonge

Kostic (decorso post infortunio)

Milik (decorso post infortunio)

Arthur

De Sciglio

Danilo (in vacanza dopo la Copa America)

Bremer (in vacanza dopo la Copa America)

Douglas Luiz (in vacanza dopo la Copa America)

Laha diramato la lista ufficiale dei giocatori convocati per il ritiro in Germania, a Herzogenaurach, ovvero dove i bianconeri soggiorneranno fino al 26 luglio. Di seguito ecco l'elenco dei calciatori che non prenderanno parte al ritiro. Complessivamente saranno infatti ben undici i giocatori dell'attuale rosa juventina a non salire sull'aereo diretto per la Germania.