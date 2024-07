I convocati per il training camp in Germania pic.twitter.com/eLw1wY3sVC — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2024

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte al ritiro di Herzogenaurach in Germania, dove i bianconeri rimarrannno fino a sabato 26 luglio, ovvero il giorno nel quale la formazione zebrata scenderà in campo in occasione della prima amichevole dell'estate contro il Norimberga. Di seguito l'elenco ufficiale dei convocati:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui