Chiesa Juve, la situazione

Da una parte ci sono le facce di chi parte con entusiasmo ma, allo stesso tempo, è consapevole della fatica che farà in questa settimana . Dall’altra ci sono gli occhi dell’amore, la felicità allo stato pure. La Juventus è arrivata a Norimberga per iniziare il ritiro, Federicoè arrivato al Duomo di Grosseto per il matrimonio con la compagna Lucia Bramani.Al suo arrivo sul sagrato del Duomo, accoglienza da stadio per il giocatore della Juventus. Piazza recintata, ma gremita di curiosi e tanti tifosi bianconeri, come si evince dalle immagini e dalle maglie indossate. Chiesa non si è sottratto all’abbraccio dei presenti, dopo essere sceso dall’auto, infatti, scortato si è avvicinato alle transenne per firmare autografi e fare foto.Evidentemente, queste immagini in controtendenza non possono non far pensare alla situazione di Chiesa alla Juventus. L’attaccante gode del permesso matrimoniale e per questo non è partito con i compagni per il ritiro in Germania. Il futuro resta in bilico, le sirene del mercato suonano forte. Ma questo, almeno per oggi, è un altro discorso.