La #Juventus è a Caselle, a breve la partenza per il ritiro in Germania



Foto e autografi per mister #ThiagoMotta pic.twitter.com/HXv9pRDvOB — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 20, 2024

Laè pronta per volare in Germania, con destinazione Herzogenaurach, dove agli ordini dila squadra svolgerà una settimana di preparazione presso l'HQ Adidas. I bianconeri rimarranno in terra teutonica fino al 26 luglio, giorno nel quale è in programma la prima amichevole estiva contro i padroni di casa del Norimberga.Preceduti da Francesco Calvo e Maurizio Scanavino - arrivati in aeroporto attorno alle ore 15.10 - il resto della squadra e dello staff tecnico si è presentato allo scalo torinese attorno alle ore 15.30, in attesa di imbarcarsi sul volo che la condurrà in Germania.

Aggiornamento 17:20: la Juventus è atterrata all'aeroporto di Norimberga.



17:50 - La Juventus è arrivata a Herzogenaurach