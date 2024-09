Giornata molto importante in casa Juventus, a cominciare da un rientro di un ex giocatore della Juventus. Giorgio Chiellini infatti rientra al club bianconero dopo il divorzio di tre stagioni fa. Ruolo dirigenziale per l'ex campione d'Europa con l'Italia ad Euro2024. Non solo il ritorno di Chiellini, ma anche la vigilia di Juventus-PSV, match valido per la prima gara della Champions League 24/25.Manuel Locatelli e Thiago Motta hanno parlato ai microfoni alla viglia della sfida, così come il tecnico della squadra olandese Bosz. Lo stesso allenatore ha anche diramato la lista dei convocati in vista della gara contro i bianconeri.Clicca su gallery per scorrere le notizie più importanti



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui