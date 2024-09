Juve-PSV, la probabile formazione

La probabile formazione

Di Gregorio

Kalulu

Gatti

Bremer

Cambiaso

Thuram

Locatelli

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Weah

Vlahovic

Scivola verso il finale la lunga giornata di vigilia di Juventus PSV in direzione della sfida inaugurale della nuova super, in programma domani. Fin qui, tutto come al solito: tra allenamenti aperti nei primi 15’, conferenze stampa e interviste. Tutto come al solito, ma quanto mancava. L’aria è elettrica su Torino perché finalmente la Vecchia Signora torna a giocare nell’Europa che conta. Ma con quale veste?Diciamo che la veste tattica sarà quella che ormai abbiamo imparato a conoscere: 4-2-3-1 che poi in costruzione può diventare un 4-1-4-1. Da qui, mister Thiago Motta non si sposta. Rispetto all’ultimo impegno contro l’Empoli, però, nell’undici iniziale qualche cambio può esserci. Sembra assodato il ritorno di Di Gregorio tra i pali, mentre la difesa potrebbe rimanere la stessa: Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. Cambia, invece, qualcosa nel mezzo con le quote di Thuram che si alzano per fare la coppia di mezzo con Locatelli. Davanti a loro Koopmeiners, mentre si aprono i ballottaggi sugli esterni. Weah favorito a destra, con Nico a sinistra. In questo caso Yildiz andrebbe in panchina. Davanti pochissimi dubbi: ci sarà Vlahovic.