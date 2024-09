Juventus-PSV, la conferenza stampa di Thiago Motta

È già arrivata la vigilia di nuovo. La Juventus reduce dal pareggio a reti bianche contro l'Empoli di sabato domani ospiterà il PSV allo Stadium per l'esordio stagionale in Champions League. Il tecnico della Juventus Thiago Motta come di consueto ha presentato la gara in conferenza stampa. Le sue parole:

COME CI SI ARRIVA- "Con grande orgoglio, non vedo l'ora di iniziare la partita e vivere queste emozioni. Sarà una bella gara tra due squadre che vogliono giocare a calcio, per noi e per il pubblico cercheremo di portare il risultato dalla nostra parte".



COSA SERVE- "Nel calcio conta tutto, tante cose insieme. Ad Empoli abbiamo fatto una buona prestazione senza il risultato che volevamo noi ma è un capitolo chiuso e adesso pensiamo alla partita di domani".



EMOZIONI- "Ci sentiamo molto bene. Stiamo lavorando da un po' di tempo per vivere delle emozioni come quelle che vivremo domani, con grande felicità e orgoglio per essere arrivati in questo momento con questa competizione contro una grandissima squadra. Vogliamo vivere una grande partita portandola dove vogliamo noi e non dove vogliono loro".



FORMATO CHAMPIONS- "Il formato di prima mi piaceva tantissimo ma anche questo. Affronteremo squadre diverse, è un lavoro diverso con tante squadre diverse e cambia. Più bello e stimolante perchè possiamo conoscere e studiare e vivere cose diverse da quelle vissute fino ad oggi, per il campionato però non penso incida, noi ragioniamo partita dopo partita. Pensiamo a domani contro una buona squadra e poi penseremo alla prossima, quello che conta è domani. Poi vedremo le prossime quando arriveranno".



PSV- "L'importante è avere rispetto per l'avversario come avuto per tutte le altre affrontate fino ad oggi. Noi dobbiamo pensare a noi a cosa dobbiamo fare, essere concentrati su cosa faremo. Loro con la palla sono a loro agio, sono abituati a grande possesso e a giocare tra le linee, noi recuperando la palla e sfruttarla bene: quando dobbiamo attaccare, quando gestire e portare loro a fare una partita diversa rispetto a quella a cui sono abituati loro".



FORMAT COMPETIZIONE- "L'importante è iniziare bene domani, una buona prestazione e il risultato dalla nostra parte e poi andare cosi fino alla fine".



PIU EQUILIBRIO?- "Come abbiamo fatto fino ad oggi, essere squadra quando difendiamo, ricompattarci e non lasciare spazi tra le linee, cambia l'avversaria e la qualità. Noi saremo la squadra che vogliamo essere, dare continuità a quello fatto fino ad oggi, migliorare e da domani metterlo in pratica".



KOOPMEINERS- "Ci aspettiamo lo stesso che ci aspettiamo dagli altri, darà il suo massimo se giocherà, ha fatto un grande sforzo per venire alla Juventus in estate. Qui abbiamo solo giocatori forti che insieme possono fare grandi cose. Non sembra non si sia allenato per un mese, si è inserito bene da subito, mette tutte le sue qualità a disposizione. Fisicamente sta bene, ha giocato 95 minuti, è subentrato contro la Roma. Lo vedo bene, domani possono giocare tutti i convocati perchè stanno bene. Gli undici che inizieranno giocheranno una bella partita e faranno bene".



JUVENTUS- "Un club importante a livello internazionale. Siamo focalizzati sulla partita di domani, il resto conta poco, saranno una buona avversaria, faremo il nostro gioco per portare la partita se possibile dalla nostra parte".



COSA SI ASPETTA- "Affronteremo una squadra offensiva, con giocatori di qualità, abbiamo grande rispetto, entusiasmo ed energia per confrontarci con loro e vedere il livello cercando di imporre il nostro gioco, stiamo bene e giochiamo in casa, siamo sulla strada giusta. C'è un buon atteggiamento in partita e in allenamento".



VLAHOVIC- "Sta vivendo bene. L'importante è accettare le critiche come vengono e le cose come stanno e andare avanti. Ha fatto goal, continuerà a farne e ne sono sicuro, l'importante è che continui con lo spirito che ha ora di aiutare la squadra, se non abbiamo preso goal è anche merito suo, se non fa goal è responsabilità di tutti. Una palla che gli arriva pulita lo mette nelle migliori condizioni di fare goal, il calcio come lo vedo io è una responsabilità di tutti. Deve accettare le critiche e continuare in avanti come sta facendo in questo momento".



PUNTI PER I LIVELLI NEL GIRONE- "Non so dove metterei il PSV in uno dei top campionati europei. Sono forti, offensivi, con buoni giocatori e domani ci confronteremo in campo, daremo il meglio per arrivare a quello che vogliamo noi. Per arrivare primi nel gruppo ci servono 23 punti per la qualificazione diretta mi sembra dicesse uno studio, non mi preoccupa, penso solo alla partita di domani, a fare bene, concentrarci e mettere energia. Avremo tempo poi per pensare al resto, ragioniamo partita dopo partita".



DANILO- "Danilo sta bene, l'importante è continuare con questa determinazione ad allenarsi bene, non solo lui vale come gli altri".



DOVE PUO' ARRIVARE LA JUVE IN EUROPA- "Il più in alto possibile ma parte da domani, competere, essere competitivi su ogni pallone, avere idee comuni. Domani è importante avere il controllo e la palla dalla nostra parte, dobbiamo essere competitivi contro tutti a partire da domani".



SALTO DI QUALITA' - "Alla fine il calcio è semplice: 11 attaccano e altrettanti difendono. Voglio vedere questo domani, ricompattarci, pressare, aiutarci, essere solidali e proteggere la nostra porta come sempre abbiamo fatto. Fare la differenza quando abbiamo la palla e usarla nel modo giusto, attaccare insieme e veloci, dare il tempo alla squadra di arrivare nella metà campo avversaria e li sviluppare il gioco per arrivare a concludere l'azione, questo vorrei vedere in campo domani. Noi stiamo bene, la strada è giusta perchè l'atteggiamento è giusto, si allenano e si comportano nel modo giusto e domani avremo l'opportunità di fare una buona prestazione".



COME SI VIVE LA CHAMPIONS- "Noi all'interno, io ma non solo io, viviamo questo momento con grande entusiasmo e spirito positivo verso l'inizio di una competizione differente, emozioni diverse e ci aspetta una bellissima partita".



ENTUSIASMO TIFOSI- "Aiuta tantissimo, i ragazzi vogliono fare qualcosa in più per i tifosi. Sanno che resoonsabilità hanno ed è bellissimo. Tanti tifosi che vengono con grande entusiasmo, questo porta grande energia per fare il nostro lavoro al massimo e pensare non solo a domani ma a fare una grande prestazione per avere il risultato che vogliamo".

SORPRESA CHAMPIONS- "Non ne ho idea. Non ho pensato alle favorite, otto o dieci squadre possono vincere la Champions".



Dove vedere la conferenza stampa di Thiago Motta

La conferenza sarà visibile in streaming sul sito della Juventus previa registrazione.





