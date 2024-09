Il tecnico del PSV, prossimo avversario della Juventus in Champions League, Peter Bosz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Calcio d'inizio del match in programma alle ore 18.45 domani all'Allianz Stadium di Torino. Le sue parole:

Juventus-Psv, conferenza stampa Bosz: le parole



NUOVA CHAMPIONS- "Nuovo, sono curioso, vediamo come andranno le cose ma ho voglia di iniziare, la Champions è sempre bella, sei tra l'élite d'Europa, nuovo formato, vecchio formato, poco importa. Sono curioso di vedere come va con questo nuovo formato".



A CHE LIVELLO SONO- "Secondo me da esterno non ci si deve focalizzare su quello, è già bello vincere le prime cinque partite, bisogna tenere la concentrazione per novanta minuti, domani sarà tosta, tocca a noi far vedere che con il nostro campionato siamo ben preparato, domani i tempi saranno più alti, servirà più resistenza, noi ci siamo allenati intensamente e vogliamo imitare il livello più alto, stiamo lavorando su grande intensità".



NUOVA JUVENTUS- "Spettacolo? Non lo so. Le partite sono sempre belle da vedere, se la Juve vuole fare calcio offensivo sarà una bella serata".



LANG- "Qui con noi oggi, se voglio può giocare anche dall'inizio".



COSA VEDE ANALIZZANDO LA JUVE- "Difficile, domani giocheremo qui ma secondo me siamo forti, abbiamo bravi giocatori e ho visto anche l'anno scorso che abbiamo reso difficile la serata a tutti i nostri avversari".



COSA CAMBIARE DALL'ARSENAL?- "Faccio modifiche ogni partita, per rispettare l'avversario che ha punti deboli e forti".



CAMBIAMENTI- "Dipende dai giocatori, se intelligenti e reattivi si può cambiare in fretta".

COSA SI ASPETTA DALLA PARTITA- "Dipende da chi è più forte e riesce a eseguire il metodo di gioco, sarà importante il possesso, bisogna far si che non si perda la palla, soprattutto nella propria metà campo, ci vuole una squadra che può fare una transizione veloce".



SI SENTONO FAVORITI?- "Un anno di esperienza in più, speriamo di aver imparato molto, sopratutto contro l'Arsenal abbiamo giocato bene ma perso 4-0, una buona lezione, questo ce lo portiamo via ma è solo una stagione".



NIENTE GOAL DELA JUVENTUS NELLE ULTIME DUE- "Forse hanno un campionato più forte del nostro, questo centra sicuramente".



