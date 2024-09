Chiellini Juve, il comunicato

Giorgio Chiellini , all'indomani del comunicato che ha annunciato il suo ritorno alla Juventus , ha detto la sua attraverso un post social:"Oggi ritorno a casa, seppur in forma e veste differente.Il bianconero è parte di me, questi colori li sento dentro da sempre e questo club, nel mio percorso personale e professionale, ha rappresentato tantissimo.Sono entusiasta di questa nuova avventura e consapevole delle responsabilità che porta con sé.Non vedo l’ora di contribuire, con la stessa passione di sempre, a portare la Juventus verso nuovi traguardi"."Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera.Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!".