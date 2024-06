Giornata discretamente importante in casa bianconera. Laha annunciato ufficialmente l'acquisto di, centrocampista brasiliano che si unirà alla squadra con un contratto quinquennale. Luiz è il nuovo volto bianconero destinato a rafforzare il centrocampo.Nel frattempo, l'attenzione è rivolta a: il talentuoso centrocampista del Nizza sembra essere il prossimo obiettivo della, con trattative in corso per portarlo a Torino.Al contrario, per Adriennon ci sono novità: il suo futuro rimane incerto nonostante l'interesse per il rinnovo contrattuale. La Juventus non ha ancora annunciato la sua partenza, mantenendo vivo il dibattito sulla permanenza del giocatore.In questo contesto di movimenti e trattative, la Juventus si prepara a una stagione importante, cercando di rafforzare il proprio roster in vista degli obiettivi nazionali ed europei.