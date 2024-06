Douglas Luiz: ruolo, caratteristiche e dove giocherà con Thiago Motta

La posizione in campo

Le caratteristiche

Con chi giocherà nella Juve?

L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, dopo le visite mediche che il brasiliano svolgerà dal ritiro della nazionale negli Stati Uniti. Oggidi un'operazione in cui non è andato tutto liscio ma che alla fine ha portato il risultato sperato e nei tempi previsti (entro il 30 giugno)La Juve e Thiago Motta hanno voluto in tutti i modi Douglas Luiz. Lo dimostra la prontezza con cui dopoGiuntoli è riuscito a trovare un'altra soluzione per portare a termine l'operazione. E la cessione di Barrenechea - giocatore che Thiago Motta avrebbe voluto vedere in ritiro - è un altro segnale di quanto il brasiliano fosse ritenuto fondamentale per la nuova Juve.Non ci sono dubbi infatti che sarà quella la posizione in cui il giocatore verrà impiegato. Non sarà una novità per Douglas Luiz che all'Aston Villa con Emery ricopriva proprio questa mattonella. Non solo però, perchéin caso di 4-3-3. Con la nazionale ad esempio, in una delle amichevoli pre Copa America, ha ricoperto quel ruolo.Il ruolo è chiaro, ma quali sono le sue caratteristiche? Douglas Luiz, nonostante una statura non elevata (1.77), ha importanti qualità fisiche Un giocatore che si potrebbe definire "solido" ma che abbina anche molto altro alle doti difensive. E' infattiIn generale,La completezza del nuovo acquisto bianconero, lo rende capace di poter giocare con tutti i centrocampisti presenti nella rosa attuale della Juventus.che sarebbe supportato nel lavoro di costruzione, così come con Nicolò Fagioli. E in quest'ultimo caso, il brasiliano si trasformerebbe più nel giocatore di "sostanza". Se poi Rabiot rimanesse alla Juve, formerebbe una super coppia con DL. Stesso discorso se arrivasse a Torino. Dopo Di Gregorio - che sostituirà Szczesny - , ecco il secondo regalo di Cristiano Giuntoli al tecnico italo-brasiliano. Non sarà però certo l'ultimo...