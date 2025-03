Gazzetta - Thiago Motta-Giuntoli, altro confronto: ora il dt parlerà anche con i singoli giocatori

AFP or licensor

Senza i giocatori - tanti anche questa volta, ben 14 - che sono partiti con le rispettive Nazionali, è stato per pochi intimi l'allenamento di ieri alla Continassa, dove lasi è concentrata "sul lavoro tecnico alternato a quello fisico", come reso noto dallo stesso club., però, non era solo al JTC: anche martedì, infatti, accanto a lui c'era, che già domenica sera si era mosso personalmente parlando con la squadra negli spogliatoi dello stadio Franchi, dopo la rovinosa sconfitta contro la Fiorentina.

Nuovo confronto tra Giuntoli e Thiago Motta

Cosa è stato chiesto a Thiago Motta

Chi sono i giocatori della Juventus convocati in Nazionale?

Andrea Cambiaso (Italia)

Federico Gatti (Italia)

Teun Koopmeiners (Olanda)

Randal Kolo Muani (Francia)

Francisco Conceicao (Portogallo)

Renato Veiga (Portogallo)

Dusan Vlahovic (Serbia)

Kenan Yildiz (Turchia)

Weston McKennie (Stati Uniti)

Timothy Weah (Stati Uniti)

Nico Gonzalez (Argentina)

Samuel Mbangula (Belgio U21)

Jonas Rouhi (Svezia U21)

Vasilije Adzic (Montenegro U19)

Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo il colloquio di lunedì con l'adil confronto tra il tecnico italo-brasiliano e il dt (a sua volta sotto esame in questa fase ) è proseguito sulla falsariga del giorno precedente: in sostanza è stata condivisa l'urgenza di trovare delle soluzioni per uscire dalla crisi perché l'unica certezza è che così si rischia di fallire l'obiettivo del quarto posto, imprescindibile per il club. E qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare, sia dal punto di vista tattico sia da quello della gestione. Magari variando il modulo per sfruttare meglio le potenzialità della squadra (da non escludere il passaggio al 4-3-3 o alla difesa a tre), sicuramente recuperando l'equilibrio perduto, ritornando alle cose semplici e ascoltando di più i giocatori."A Motta - scrive Gazzetta - è stato chiesto anche di ascoltare di più la squadra e di avere più dialogo con la sua truppa. Nel prossimi giorni Giuntoli farà colloqui individuali cominciando dal giocatori che hanno più peso dentro lo spogliatoio, anche per cercare di capire che cosa non ha funzionato nell'ultima settimana. A loro, che non sono considerati esenti da colpe - anzi verrà chiesto impegno massimo e niente più figuracce, perché chi indossa una maglia pesante e prestigiosa come quella della Juventus non può permettersi di subire senza nemmeno reagire. Mentre la squadra è sparpagliata per il mondo, Motta è già al lavoro alla Continassa per cancellare le ultime due sconfitte".





