La richiesta all'Aston Villa



Buonuscita dalla Juventus

Era praticamente impossibile l'operazione tra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista americano aveva avanzato richieste significative sia all'Aston Villa che al club bianconero, complicando ulteriormente le negoziazioni per il suo trasferimento.Nell'ambito dell'affare che porterà (comunque)alla Juve, Weston- consapevole della presunta posizione di forza - aveva richiesto all'Aston Villa un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra avrebbe rappresentato per il centrocampista un considerevole aumento rispetto al suo attuale stipendio alla Juventus e rifletteva le stesse ambizioni del giocatore, che già con i bianconeri aveva cercato di ottenere un contratto più remunerativo.Oltre all'ingaggio elevato richiesto all'Aston Villa, McKennie aveva avanzato ulteriori richieste finanziarie alla Juventus. Il giocatore pretendeva una buonuscita non di un paio di milioni di euro, come inizialmente si poteva pensare, ma di una cifra ben più consistente. Questo ulteriore ostacolo aveva complicato le trattative, frenando per giorni un affare che sembrava già concluso.





