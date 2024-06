La Juventus su Thuram: cosa manca

Dov'eravamo rimasti? Ah, sì: alla settimana decisiva. Perrischia di essere quella che sta per nascere. E la Juve è fiduciosa, confida prevalentemente sulla volontà del giocatore, che proprio ora non si sta guardando attorno.Tra idea d'offerta e richiesta delnon c'è una forbice impossibile. Si può colmare e pure in breve tempo. Così i bianconeri potrebbero assicurarsi due centrocampisti in poco tempo. Masterpiece di mercato.Al momento, tra lac'è un ostacolo non di poco conto: manca l'accordo tra la Juventus e il Nizza, per il quale balla più di qualche milione. Non si tratta di un Everest, ma va comunque raggiunto. E va fatto un passo verso il club francese in termini di valutazioni. Sì, perché per Giuntoli il centrocampista vale meno dei 25 milioni stimati dal Nizza, considerato soprattutto la situazione contrattuale. E poi c'è il volere del giocatore, piuttosto chiaro.Con Thuram, va da sé, gli accordi sono praticamente definiti. Dal primo okay alla cifra finale - secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere di circa 2 milioni di euro -, quello che di fatto manca ancora dal. Sarà una nuova settimana e sarà tempo di concentrarsi pure su questo. La Juve corre velocissima sul mercato.

