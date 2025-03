Infortunio Gatti, l'esito degli esami: c'è frattura, i tempi di recupero per il difensore della Juventus

AFP or licensors

Infortunio Gatti, c'è frattura: i tempi di recupero

Arrivano notizie per quanto riguarda le condizioni di, uscito contro il Genoa dopo un colpo subito nel contrasto con Pinamonti. E non sono novità positive per la Juventus che perde il giocatore. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone che terrà fuori il difensore per un tempo prolungato."Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone.".

I tempi di recupero per Gatti



Quante partite salta Gatti

Tudor perde quindi un titolare in difesa; il tecnico dovrà fare a meno di Gatti per diverse settimane. I tempi di recupero per un infortunio di questo tipo sono di circa 30 giorni. Stop quindi prolungato che farà saltare parte del finale di campionato all'ex Frosinone.Gatti starà fuori per alcune partite. Salterà il big match contro la Roma in programma il prossimo turno di campionato ma anche le partite con Lecce e Parma. A meno di sorprese, il difensore non ci sarà neanche per la sfida contro il Monza a fine aprile. La gara da cerchiare in rosso è Bologna-Juventus, in programma ad inizio maggio. Tudor spera di riaverlo per lo scontro diretto contro i rossoblù.