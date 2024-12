Dusanha voluto rompere il silenzio dopo lo scontro verbale con alcuni tifosi della Curva Sud al termine di Juventus-Venezia. L'attaccante bianconero è protagonista di una delle 5 notizie del giorno, con le sue dichiarazioni dopo la grande rabbia nel finale. E il serbo era visibilmente provato dall’accaduto.Intanto Thiago Motta pensa al futuro: contro il Cagliari, in Coppa Italia, potrebbe esserci più spazio per Douglas Luiz, autore di una prestazione incoraggiante contro il Venezia. Dopo due mesi di stop, il brasiliano è pronto a tornare protagonista, con la speranza di portare quella qualità necessaria per risollevare il morale e i risultati della squadra.