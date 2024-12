Perché Vlahovic si è arrabbiato con la curva?

Quella rabbia. Quell'evidentissima rabbia. Ma cos'è successo davvero tra Dusane la curva bianconera? Perché i nervi, già tesi, sono finiti per essere addirittura scoperti? Nel finale della partita, mentre tutto si colorava d'insoddisfazione, ci sarebbero state delle parole e non un gesto, come inizialmente trapelato.Racconti dalla curva, da chi era presente a pochi passi dalla contestazione, parlano di un Vlahovic evidentemente stizzito per gli insulti piovuti subito dopo il fischio finale, con la testa ancora calda e il cuore decisamente pesante. La rete su rigore non aveva cancellato la rabbia, l'aveva anzi acuita.Inizialmente però la situazione poteva definirsi paradossalmente tranquilla. Guidati da Danilo, i calciatori sono andati verso la curva applaudendo e alzato le braccia in segno di rispetto, quasi di scuse. Poi si è andati oltre.Dal settore riservato agli ultras sono piovuti insulti, non solo fischi. E Dusan ha risposto, infuocando ulteriormente i toni con chi evidentemente non si era limitato a commenti da partita. Placato dai compagni, l'attaccante bianconero è tornato in prima fila, pronto a richiamare tutti alla calma, alzando il pollice in alto finché altre parole, più dolorose, non sono nuovamente piovute nei suoi confronti.Sono partiti i cori. Si è allontanato. Ha alzato ancora il pollice in su per ribadire: vi ho sentito, non c'è problema. E' uscito dal campo, da solo e nell'incredulità generale di chi non aveva ancora guadagnato i cancelli dello Stadium. Per un attimo nessuno ha più pensato al risultato, al decimo pareggio, alla Juventus che abbandonava i sogni di gloria: