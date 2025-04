Lookman-Atalanta, sarà addio: Juventus alla finestra, Giuntoli a cena con D'Amico

Getty Images

Quanto costa Lookman

è pronto a salutare Bergamo e l'. La decisione è ormai definitiva, a fine stagione sarà addio con la squadra bergamasca, con cui ora, dopo aver visto sfumare il sogno scudetto, punta a conquistare un piazzamento in Champions League. Si avvicina dunque il momento di cambiare aria per lui, che già la scorsa estate sperava di poter partire ma poi fu convinto dalla proprietà a rimanere per evitare una seconda cessione importante dopo quella di Teun Koopmeiners.Koopmeiners che potrebbe ritrovare alla Juventus , che sul nigeriano lavora da mesi con la consapevolezza, però, che ci sarà da battere una concorrenza importante da parte di top club inglesi e di un Napoli che ha intenzione di investire un budget importante, tra i 160 e i 180 milioni di euro, nel prossimo mercato estivo. Lo sottolinea Calciomercato.com, spiegando che, neanche a dirlo, la Dea comunque non farà sconti, partendo da una richiesta diper un attaccante che, al di là di tutto, è stato protagonista in questa stagione con 18 goal e 7 assist in 34 presenze (per un totale di 2.397 minuti).

I motivi della rottura con l'Atalanta

La Juventus a cena con l'Atalanta per Lookman

La rottura tra Lookman e l'Atalanta si è consumata lo scorso 18 febbraio, in occasione della sconfitta casalinga contro il Bruges, che ha sancito l'inaspettata eliminazione della Dea dalla Champions League ai sedicesimi di finale. Il momento clou è stato il rigore fallito da Ademola nel secondo tempo, che avrebbe potuto riaprire la gara. Un errore che ha scatenato l’ira di Gianpiero Gasperini, il quale nel post partita non ha risparmiato critiche durissime al suo giocatore: “Lookman non avrebbe dovuto tirare, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto”, ha dichiarato in conferenza stampa. Da lì, la replica del classe 1997 via social e la decisione – ormai definitiva – di dire addio all’Atalanta a fine stagione.Da allora, come dicevamo, la Juventus segue la situazione da vicino. Ma in realtà lo stava facendo anche prima, perché già a gennaioaveva avviato i primi contatti con il club bergamasco. In particolare, c'era stata una cena tra il dirigente bianconero e l'omologo dell'Atalanta, con cui i dialoghi sono proseguiti anche nelle settimane successive. Arrivare all'attaccante non sarà facile per la Vecchia Signora, che infatti ha diverse altre opzioni sul suo taccuino: si parla di Victor Osimhen, altro profilo per cui però bisognerà sgomitare (e spendere) non poco, così come di Mateo Retegui , sempre per restare in casa nerazzurra, e di Lorenzo Lucca. Lookman, comunque, resta un'idea concreta, ma chiaramente tutta da approfondire. Le prossime settimane, ora davvero, saranno decisive.





