Fiorentina-Juventus Women, le pagelle

Una sfida importante quella toccata alla Juventus Women in questa domenica pomeriggio. Allo stadio Curva Fiesole, dentro al Viola Park, le bianconere sono ospiti della Fiorentina e sconfiggono le viola per 3-0 con la doppietta di Sofia Cantore e la marcatura singola di Bonansea. Le nostre pagelle:una sorta di spettatrice non pagante, pochissimi palloni finiti tra le sue braccia, tolto il brivido iniziale.qualche distrazione rischia di costarle cara, Janogy però non è avversario facile e si sa, alla fine si salva.una sorta di jolly, centrocampista, difensore ed all'occorrenza anche esterno offensivo. Una gara su alti livelli.la miglior condizione è ancora lontana, duella, lotta, ma a volte va in difficoltà.dribbla, ara la corsia e non si fa sorprendere. Una buona gara.una conclusione velenosa, smista e recupera palloni. Sembra aver ritrovato la miglior condizione.ingenua, si fa ammonire e fa scintille con Boquete che ormai è consuetudine di Juve-Fiorentina.con il suo mancino ancora una volta disegna traiettorie perfette. Una buona gara, ancora una volta. Con la sicurezza di una veterana ma alla sua seconda stagione in Serie A.- non la miglior prestazione da quando è in bianconero. Corre meno sulla corsia, ma si rende pericolosa in un paio di occasioni.sostanza alla manovra.giocatrice clamorosa in una stagione incredibile. Una partenza in sordina ma poi è lei a salire in cattedra, che crescita, ora senza di lei non si può stare.peccato, ha una bella occasione ma serve Beccari troppo tardi. Poi si mette in proprio e chiude la sfida.la prima occasione della Juve è sua ma non inquadra lo specchio. Spende tantissimo, recupera e smista palloni. Dopo un'ora però stremata esce lentamente dal vivo del gioco.il coast to coast per poi servire Cantore che sblocca la gara è lo specchio del suo valore. Combatte, sempre, giocate di livello. Una buona gara.S.V.un primo tempo non impeccabile ma nella ripresa la Juventus scende in campo con un atteggiamento decisamente diverso, si allunga ancora in classifica.





