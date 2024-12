Koomeiners Juve, non basta il lavoro invisibile

Koopmeiners Juve, la partita contro il Venezia

Juve-Venezia, i numeri di Koopmeiners

Minuti: 66'

Tocchi44

Passaggi precisi 27/31 (87%)

Passaggi chiave 3

Cross (prec.) 5 (2)

Passaggi lunghi (prec.) 1 (1)

Tiri in porta: 0

Duelli a terra (vinti) 4 (0)

Possessi persi 9

Il piano A, imprescindibile, il calciatore intorno al quale è ruotato tutto il piano di mercato, poi quello tecnico e tattico. Grandissime aspettative e proprio per questo flop al momento molto rumoroso. Teunè stato il grande acquisto della Juventus : l’obiettivo primario indicato da Thiago Motta , quello che ha obbligato Cristianoe i suoi collaboratori a trattative dure e fittissime con. E poi, appena arrivato a Torino, prima l’accoglienza da star e poi, immediatamente, un posto al centro dello scacchiere dell’allenatore bianconero.Dal momento del suo arrivo un paio di elementi sono risultati piuttosto evidenti: quanto Thiago Motta punti su di lui e quanto l’olandese abbia voglia di caricarsi la Juventus sulle spalle. È vero, il suo lavoro, spesso invisibile, è prezioso: è lui a ordinare alla squadra quando e come pressare, detta i tempi e i modi anche senza pallone tra i piedi. Sì, ma non basta. Soprattutto quando sei l’acquisto estivo della Juventus, l’uomo di punta di un mercato che ha rivoluzionato la squadra. Da parte sua, però, Thiago Motta fa quadrato intorno al centrocampista e si prende le colpe: "La responsabilità è tutta mia. Devo metterlo in una condizione migliore, giocare ed esprimere il suo livello. E' un grande giocatore e per me è importante averlo".Non ci sono palette di giudici ad alzarsi e fare voti alla prestazione. Questa volta è Sofascore, con i suoi dati raccolti durante Juventus-Venezia, a offrire una fotografia piuttosto cupa della partita di Teun Koopmeiners. Soprattutto se si prendono in considerazione quelle che sono le sue caratteristiche. In particolare, impressionano i quattro zeri alle voci: tiri in porta, tiri fuori, dribbling e duelli vinti. Una debacle.